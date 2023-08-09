Переход Тайлера Адамса в «Челси» всё ещё очень вероятен

Полузащитник «Лидса» Тайлер Адамс сохраняет большие шансы на переход в «Челси». По информации от инсайдера Фила Хэя, сделка в данный момент смотрится вполне вероятной.

«Челси» хочет приобрести Адамса для ротации. Основной целью для клуба остаётся Мойсес Кайседо из «Брайтона». У Тайлера есть отступные чуть более 20 миллионов евро, которые активировались после вылета «Лидса» в Чемпионшип. Американский хавбек открыт к переезду на «Стэмфорд Бридж».

Тайлер ранее выступал в Германии за «РБ Лейпциг». В это трансферное окно Адамса также связывали с «Астон Виллой», но фаворитом пока считается именно «Челси».