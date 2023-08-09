Де Хеа ждёт интересного предложения

Звездный испанский вратарь Давид де Хеа, который находится в статусе свободного агента после ухода из «Манчестер Юнайтед», ждет интересного предложения. Об этом рапортует газета Marca.

По сведениям источника, у голкипера есть два варианта продолжения карьеры в чемпионате Саудовской Аравии. Также сообщалось об интересе к де Хеа со стороны мюнхенской «Баварии» и французского «ПСЖ».

Испанец покинул «Манчестер Юнайтед» этим летом в связи с истечением срока трудового соглашения. В сезоне-2022/2023 Давид принял участие в 58 поединках, в которых пропустил 61 мяч. В 25 играх он сохранил ворота на замке.