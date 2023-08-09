Галлас: «Арсенал» не станет чемпионом в новом сезоне АПЛ»

Экс-футболист сборной Франции и лондонского «Арсенала» Вильям Галлас поделился мнением о перспективах «канониров» в борьбе за чемпионский титул в новом сезоне Английской премьер-лиги.

«Думаю, команда Артеты будет бороться за титул, но вряд ли станет чемпионом. Им не хватит характера для этого. Именно его не хватило «Арсеналу» в концовке прошлого сезона. Мне бы хотелось, чтобы в предстоящем сезоне «канониры» продемонстрировали настоящий бойцовский характер», - передает слова Галласа Goal.com.

Напомним, что по итогам прошлого сезона лондонский клуб финишировал на втором месте в Премьер-лиге.