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Стоунс: «Думаю, де Брёйне и Гюндоган в будущем могут стать хорошими тренерами»

09 Августа 2023 • 09:55 Комментировать
Бёрнли
...
Манчестер Сити
1 9.00 X 5.50 2 1.30
11.08 22:00

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс рассказал, кто из его нынешних и бывших партнёров по команде в будущем может стать хорошим тренером.

«Думаю, де Брёйне и Гюндоган в будущем могут стать хорошими тренерами. Из тех, с кем я играл, они лучше всего подходят под эту роль. То же самое касается Рубена Диаша. Себя я назвать не могу. В будущем я могу забрать свои слова обратно, но сейчас тренерская деятельность меня абсолютно не интересует», – цитирует Стоунса The National Sport.

Напомним, в прошлом сезоне Стоунс выступал на позиции опорного полузащитника и помог «Манчестер Сити» выиграть Английскую премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Илкай Гюндоган Джон Стоунс Кевин де Брёйне Рубен Диаш
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