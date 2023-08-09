Стоунс: «Думаю, де Брёйне и Гюндоган в будущем могут стать хорошими тренерами»

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс рассказал, кто из его нынешних и бывших партнёров по команде в будущем может стать хорошим тренером.

«Думаю, де Брёйне и Гюндоган в будущем могут стать хорошими тренерами. Из тех, с кем я играл, они лучше всего подходят под эту роль. То же самое касается Рубена Диаша. Себя я назвать не могу. В будущем я могу забрать свои слова обратно, но сейчас тренерская деятельность меня абсолютно не интересует», – цитирует Стоунса The National Sport.

Напомним, в прошлом сезоне Стоунс выступал на позиции опорного полузащитника и помог «Манчестер Сити» выиграть Английскую премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов.