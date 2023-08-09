Уокер выбрал между «Манчестер Сити» и «Баварией»

Защитник сборной Англии и «Манчестер Сити» Кайл Уокер определился, где продолжит карьеру. Как сообщает посредством соцсетей Фабрицио Романо, 33-летний футболист принял решение остаться в нынешнем клубе. Таким образом, его трансфер в мюнхенскую «Баварию» не состоится.

По сведениям инсайдера, Уокер в ближайшее время подпишет с «горожанами» новое трудовое соглашение. Действующий контракт защитника с клубом истекает летом следующего года.

В прошлом сезоне Кайл провел 27 матчей в Премьер-лиге и получил три желтые карточки. Вместе с «Манчестер Сити» защитник стал обладателем требла.