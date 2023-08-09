«Брайтон» изначально требовал за Роберта Санчеса 80 миллионов евро

Английский «Брайтон» в начале трансферного окна очень высоко оценивал голкипера Роберта Санчеса, который недавно перебрался в лондонский «Челси». Журналист Адриан Каджумба сообщает, что изначально «чайки» хотели за своего вратаря чуть более 80 миллионов евро.

Источник также добавляет, что затем ценник упал до суммы в районе 50 миллионов евро, но даже это не помогло продать Роберта. В итоге «Челси» оформил сделку за 23 миллиона евро, а также прописал возможные бонусы около 6 миллионов.

У Санчеса в прошлом сезоне случился конфликт с главным тренером Роберто де Дзерби. Вероятно, из-за этого «Брайтон» согласился отпустить игрока сборной Испании по скидке.