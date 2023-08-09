Джеррард назвал своего любимого футболиста

Легенда «Ливеруля» Стивен Джеррард, ныне занимающий пост главного тренера саудовского «Аль-Иттифака», назвал своего любимого футболиста.

«Мой любимый игрок – это Мохамед Салах. Я очень люблю «Ливерпуль», поэтому Салах будет там, где он есть», - передает слова специалиста портал Goal.com.

Напомним, что Джеррард занял пост главного тренера саудовского клуба этим летом.

Салах выступает в составе «Ливерпуля» с лета 2017 года. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до конца июня 2025 года. В прошлом сезоне египтянин забил 19 голов и сделал 12 ассистов в 38 поединках АПЛ.