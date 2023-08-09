Меле готов покинуть «Аталанту», игрок интересен двум клубам АПЛ

Защитник итальянской «Аталанты» Йоаким Меле готов покинуть свою команду в это трансферное окно. По информации от инсайдера Николо Скиры, датчанин интересен двум неназванным клубам из Английской премьер-лиги.

Сообщается, что «Аталанта» согласится отпустить Меле за сумму в районе 10-15 миллионов евро. У 26-летнего фуллбека есть контракт с нынешней командой до лета 2025 года, который он отказывается продлевать.

Меле за свою карьеру больше всего прославился выступлениями на последнем чемпионате Европы, где помог сборной Дании дойти до полуфинала, забив два гола и отдав ассист в шести матчах турнира.