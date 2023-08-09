Азар близок к завершению карьеры

Бывший игрок «Челси» и мадридского «Реала» Эден Азар довольно близок к завершению карьеры. По информации от издания Marca, на руках у футболиста сейчас только одно предложение – от бельгийского «Вестерло», который в прошлом сезоне финишировал в чемпионате на седьмом месте.

Азар в данный момент находится в статусе свободного агента после того, как разорвал контракт с мадридским «Реалом» по обоюдному согласию. Ранее сообщалось, что Эден отказался переходить в «Интер» Майами.

По сведениям некоторых источников, Азар не хочет уезжать из Мадрида, но ни одна из местных команд не заинтересована в его приглашении. Эдену сейчас всего 32 года.