«Арсенал» нацелился на полузащитника с ценником 40 миллионов евро

25-летний бразильский полузащитник Дуглас Луис, который выступает за бирмингемскую «Астон Виллу», находится в сфере интересов двух клубов Английской премьер-лиги.

Как стало известно журналистам Football Insider, заполучить хавбека в свои ряды желают лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм». «Львы» могут отпустить бразильца, если оформят переход Тайлера Адамса из «Лидса».

Дуглас оценивается в 40 миллионов евро. Он выступает за «Астон Виллу» с 2019 года, а его контракт истекает по завершении сезона-2025/2026.

В прошлом сезоне полузащитник сыграл 40 матчей, записав себе в актив семь забитых мячей и шесть результативных передач.