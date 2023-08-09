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«Манчестер Сити» предложил 70 миллионов за бразильского полузащитника

09 Августа 2023 • 07:58 Комментировать (1)

Бразильский хавбек Лукас Пакета, который принадлежит лондонскому «Вест Хэму», может перейти в более статусный клуб английского чемпионата. Речь идет о действующем чемпионе страны – «Манчестер Сити».

По сообщениям Globo Esporte, руководство «горожан» предложило за трансфер 25-летнего южноамериканского футболиста 70 миллионов фунтов. «Молотобойцы» пока не ответили на предложение «Сити».

Стоит напомнить, что «Вест Хэм» приобрел Лукаса у «Лиона» за 51 миллион.

В сезоне-2022/2023 Пакета принял участие в 41 поединке во всех турнирах, отметившись пятью забитыми мячами и семью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Вест Хэм Лукас Пакета трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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Misha_diablo_football
09 Августа 2023 в 08:03
Стойте я запутался Пакета принадлежит Лидсу или Вест Хему...
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