«Манчестер Сити» предложил 70 миллионов за бразильского полузащитника

Бразильский хавбек Лукас Пакета, который принадлежит лондонскому «Вест Хэму», может перейти в более статусный клуб английского чемпионата. Речь идет о действующем чемпионе страны – «Манчестер Сити».

По сообщениям Globo Esporte, руководство «горожан» предложило за трансфер 25-летнего южноамериканского футболиста 70 миллионов фунтов. «Молотобойцы» пока не ответили на предложение «Сити».

Стоит напомнить, что «Вест Хэм» приобрел Лукаса у «Лиона» за 51 миллион.

В сезоне-2022/2023 Пакета принял участие в 41 поединке во всех турнирах, отметившись пятью забитыми мячами и семью голевыми передачами.