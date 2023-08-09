«Тоттенхэм» отдаёт защитника в аренду

25-летний защитник Джо Родон покидает лондонский «Тоттенхэм». Футболист продолжит карьеру в «Лидсе» на правах аренды, об этом сообщил журналист Майк Макграт посредством социальных сетей.

Стороны провели успешные переговоры и договорились о переходе игрока. Трансфер будет оформлен в самое ближайшее время.

В сезоне-2022/2023 Родон выступал на правах аренды за французский «Ренн». Защитник поучаствовал в 22 поединках за эту команду, в которых отметился одним забитым мячом.

Джо связан контрактом со «шпорами» до середины 2025 года. Трансферная стоимость защитника оценивается в семь миллионов евро.