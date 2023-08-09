«Бавария» нацелилась на Кепу

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага стал трансферной целью «Баварии».

Длительные поиски нового вратаря пока не увенчались успехом для мюнхенского клуба, постоянно пополняющего список интересов новыми кандидатурами. Как информирует журналист Маттео Моретто, «Бавария» уже начала переговоры с «Челси» по Кепе, которого Томас Тухель обозначил в качестве приоритетной опции на рынке. Возможный сценарий – аренда 28-летнего испанца с обязательством выкупа.

По оценке специалистов Transfermarkt, стоимость Кепы Аррисабалаги составляет 18 млн евро. В 2018 году футболист перебрался в ряды «Челси» из «Атлетика» за 80 млн евро.