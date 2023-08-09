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Невилл: «Ливерпуль» не способен бороться с конкурентами по АПЛ на трансферном рынке»

09 Августа 2023 • 02:28 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
13.08 18:30

Бывший английский футболист Гари Невилл высказался о трансферной работе «Ливерпуля».

Этим летом «красные» оформили два трансфера, усилившись полузащитниками Домиником Собослаи (70 млн евро) и Алексисом Макаллистером (42 млн евро). От некоторых целей, включая Джуда Беллингема, клуб отказался из-за завышенного ценника.

«За последние годы «Челси», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» потратили огромные деньги, а «Манчестер Сити» – это «Манчестер Сити». Думаю, у «Ливерпуля» попросту нет возможности конкурировать с ними в этом аспекте. Владельцы клуба шокированы нынешними ценами. Кажется, потолок «Ливерпуля» – 50-60 млн фунтов, что значительно ниже, чем у конкурентов», – заявил телеэксперт Sky Sports.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Гари Невилл
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ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
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