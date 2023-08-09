Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Будущее Гринвуда в «Манчестер Юнайтед» определится в скором времени слухи

09 Августа 2023 • 01:17 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Вулверхэмптон
14.08 22:00

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд близок к возвращению после длительного отсутствия.

21-летний футболист продолжает усердно тренироваться в надежде получить новый шанс проявить себя в первой команде «Манчестер Юнайтед», докладывает Sun Sport. Переговоры о будущем форварда находятся на завершающей стадии. Гринвуда поддерживают как игроки, так и тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг. В ближайшее время руководство клуба должно решить, стоит ли возвращать англичанина в основной состав. Другой возможный сценарий – его уход в другой клуб на правах аренды до конца предстоящего сезона.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Мэйсон Гринвуд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВУЛВЕРХЭМПТОН
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Августа
02:28 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Ливерпуль» не способен бороться с конкурентами по АПЛ на трансферном рынке»
01:26 · Англия. Премьер-лига
Пакета назвал двух игроков из АПЛ, впечатливших его больше всех 1
01:17 · Англия. Премьер-лига
Будущее Гринвуда в «Манчестер Юнайтед» определится в скором времени слухи
00:38 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ опережает «Интер» и «Рому» в борьбе за Демирала
08 Августа
23:52 · Англия. Премьер-лига
Лопетеги покинул «Вулверхэмптон» менее чем за неделю до старта АПЛ официально
23:25 · Англия. Премьер-лига
Верховод: «Я бы не стал менять Влаховича на Лукаку»
22:53 · Англия. Премьер-лига
Спортивный директор «Интера» рассказал, что думает о Лукаку
22:46 · Англия. Премьер-лига
Мойес придумал, как переманить Магуайра в «Вест Хэм» 2 слухи
22:37 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» обсуждает продажу ван де Бека в клуб Ла Лиги
22:30 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк: «Понимаю людей, сомневающихся в успехе «Ливерпуля»
22:16 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» и «Челси» также пытались подписать Райю, но не добились скидки от «Брентфорда»
22:08 · Англия. Премьер-лига
Хёйлунн рассказал о своих сильных сторонах
21:51 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов снизить ценник Мактоминая
21:44 · Англия. Премьер-лига
Директор «Интера» подтвердил интерес клуба к Балогуну
21:30 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Ювентус» могут согласовать обмен Лукаку на Влаховича в ближайшие дни слухи
Все новости
Рекомендуем