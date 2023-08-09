Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд близок к возвращению после длительного отсутствия.

21-летний футболист продолжает усердно тренироваться в надежде получить новый шанс проявить себя в первой команде «Манчестер Юнайтед», докладывает Sun Sport. Переговоры о будущем форварда находятся на завершающей стадии. Гринвуда поддерживают как игроки, так и тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг. В ближайшее время руководство клуба должно решить, стоит ли возвращать англичанина в основной состав. Другой возможный сценарий – его уход в другой клуб на правах аренды до конца предстоящего сезона.