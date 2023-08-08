«Вулверхэмптон» остался без главного тренера в преддверии старта нового розыгрыша Английской премьер-лиги.

О расставании с испанским рулевым сообщила пресс-служба «волков»: «В связи с разногласиями по некоторым вопросам, которые возникли между тренером и клубом, было принято решение завершить сотрудничество по обоюдному согласию», – говорится в официальном заявлении «Вулверхэмптона».

Хулен Лопетеги занимал пост в английском клубе на протяжении девяти месяцев. В прошедшем сезоне коллектив финишировал на 13-й строчке в чемпионате Англии.

14 августа «Вулверхэмптон» сыграет против «Манчестер Юнайтед».