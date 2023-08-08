Верховод: «Я бы не стал менять Влаховича на Лукаку»

Бывший футболист «Ювентуса» Пьетро Верховод высказался о возможном обмене Ромелу Лукаку на Душана Влаховича.

Туринский клуб обозначил 30-летнего форварда «Челси» в качестве одной из главных трансферных целей. В обратном направлении может отправиться Душан Влахович.

«Я бы оставил Влаховича и не стал подписывать Лукаку. Физическая сила – чуть ли не единственное качество Ромелу, у Душана гораздо больше достоинств. Я видел, как Лукаку упускает невероятные моменты. У Влаховича есть техника, и ему, думаю, нужно просто стать увереннее, чтобы заиграть на высочайшем уровне», – цитирует Football Italia Верховода.