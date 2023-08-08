«Манчестер Юнайтед» обсуждает продажу ван де Бека в клуб Ла Лиги

«Реал Сосьедад» ведёт переговоры с «Манчестер Юнайтед» по трансферу полузащитника Донни ван де Бека.

В конце прошлого месяца в СМИ появились известия о намерении баскского клуба арендовать нидерландца. Согласно сведениям журналиста Джармеша Шета, стороны продолжают вести переговоры по 26-летнему игроку, однако речь идёт не об аренде, а о полноценном трансфере. «Манчестер Юнайтед» готов расстаться с хавбеком, не входящим в планы Эрика тен Хага.

Контракт Донни ван де Бека с «красными дьяволами» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 13 млн евро.