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«Манчестер Юнайтед» обсуждает продажу ван де Бека в клуб Ла Лиги

08 Августа 2023 • 22:37 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Жирона
12.08 18:00

«Реал Сосьедад» ведёт переговоры с «Манчестер Юнайтед» по трансферу полузащитника Донни ван де Бека.

В конце прошлого месяца в СМИ появились известия о намерении баскского клуба арендовать нидерландца. Согласно сведениям журналиста Джармеша Шета, стороны продолжают вести переговоры по 26-летнему игроку, однако речь идёт не об аренде, а о полноценном трансфере. «Манчестер Юнайтед» готов расстаться с хавбеком, не входящим в планы Эрика тен Хага.

Контракт Донни ван де Бека с «красными дьяволами» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 13 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Реал Сосьедад Донни ван де Бек трансферы футбола - лето 2023
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