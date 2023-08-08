Ван Дейк: «Понимаю людей, сомневающихся в успехе «Ливерпуля»

Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк рассказал, что думает о ситуации в команде перед стартом сезона.

Этим летом «красные» расстались с Фабиньо, Джеймсом Милнером, Роберто Фирмино, Наби Кейта и Джорданом Хендерсоном. Ряды команды Юргена Клоппа пополнили Доминик Собослаи и Алексис Макаллистер.

«Клуб лишился множества игроков, включая капитана и вице-капитана, подписав при этом только двух новичков. Наша игра при владении мячом действительно впечатляет, но без мяча всё не так здорово. Я могу понять людей, сомневающихся в команде», – цитируют английские СМИ ван Дейка.

13 августа «Ливерпуль» сыграет на выезде против «Челси» в рамках первого тура АПЛ.