Хёйлунн рассказал о своих сильных сторонах

Новичок «Манчестер Юнайтед» Расмус Хёйлунн ответил на вопрос о собственных игровых особенностях.

Датский футболист пополнил ряды «красных дьяволов», перебравшись из «Аталанты» за 75 млн евро без учёта бонусов. О трансфере было объявлено официально на прошлой неделе.

«Самое главное – побеждать. Я всегда выхожу на поле с целью выиграть матч. Конечно, для меня важно забивать голы и выполнять то, что требует тренер.

Я предпочитаю вести мяч левой ногой, но могу завершать атаки и правой. Думаю, я способен забивать разными способами. У меня были разные роли в «Аталанте» и сборной Дании, но я всегда сохраняю уверенность в себе», – цитирует пресс-служба «Юнайтед» 20-летнего нападающего.