«Челси» грозят новый штраф со стороны АПЛ и снятие очков

Сезон Английской премьер-лиги ещё не начался, а лондонский «Челси» уже переживает неприятности. Ранее клуб потерял на несколько месяцев звёздного новичка Кристофера Нкунку – тот получил травму колена. А теперь выяснилось, что «синим» грозит снятие очков в новом сезоне АПЛ и денежный штраф от лиги.
По информации The Times, новые американские владельцы клуба выявили несколько подозрительных финансовых операций, связанных с офшорными компаниями. Они были проведены ещё в период, когда владельцем «Челси» был российский олигарх Роман Абрамович. Так, лондонцы несколько раз выплачивали деньги за трансферы и не учитывали эти траты в финансовой отчётности. Пока вина клуба в этом не доказана, однако АПЛ уже начала расследование.
Напомним, что «Челси» завершил минувший сезон АПЛ на 11-м месте турнирной таблицы и не попал в еврокубки. В первом туре нового сезона Премьер-лиги «синие» примут дома «Ливерпуль».
Старый анекдот:
С завода увольняется один старый начальник и его место занимает новый молодой начальник. Старый начальник, перед тем, как уйти — передаёт своему приемнику три конверта и говорит:
— Держи эти три конверта.
Когда всё будет плохо — вскрывай 1-ый конверт.
Если же всё будет очень плохо — вскрывай 2-ой конверт.
А если всё будет просто ужасно — вскрывай 3-ий конверт.
Вновь назначенный директор завода, отложил все три конверта, к себе в рабочий стол. Спустя два года. У нового руководителя ничего не получается. Он сильно переживает по этому поводу и думает о том, как бы его на первом же собрании не отправили в отставку. В какой-то момент, он вспоминает про три конверта, которые все эти годы, лежали у него в столе. Достал он их. Открывает первый, а там написано:
"Вали всё на меня".
Директор приходит на собрание, все работники сильно ругаются. На что директор говорит:
— Я тут совершенно не причём, товарищи. Это всё ваш предыдущий начальник. Все проблемы ещё после него остались.
Работники выслушали его и успокоились.
Прошли ещё два года и времена вновь настали тяжёлыми. Руководитель вновь начал беспокоится — всё думает, теперь его точно выгонят. Он вскрывает второй конверт. Там написано:
"Делай модернизацию".
На собрании было очень жарко. Обстановка была напряжённая. Ругань со всех сторон.
Руководитель:
— А я что говорю, господа. Что было при прошлом руководителе всё устарело. Необходимо всё обновить и модернизировать!
В итоге, все рабочие его поддержали.
Дела снова пошли в гору. Модернизация сделала своё дело.
Прошло ещё три года. Производство стало загибаться окончательно. Переживая и волнуясь за то, что его уже точно отправят в отставку, руководитель вскрывает третий конверт. А там написано:
"Готовь три конверта и оставляй их следующему приемнику"
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