«Челси» грозят новый штраф со стороны АПЛ и снятие очков

Сезон Английской премьер-лиги ещё не начался, а лондонский «Челси» уже переживает неприятности. Ранее клуб потерял на несколько месяцев звёздного новичка Кристофера Нкунку – тот получил травму колена. А теперь выяснилось, что «синим» грозит снятие очков в новом сезоне АПЛ и денежный штраф от лиги.

По информации The Times, новые американские владельцы клуба выявили несколько подозрительных финансовых операций, связанных с офшорными компаниями. Они были проведены ещё в период, когда владельцем «Челси» был российский олигарх Роман Абрамович. Так, лондонцы несколько раз выплачивали деньги за трансферы и не учитывали эти траты в финансовой отчётности. Пока вина клуба в этом не доказана, однако АПЛ уже начала расследование.

Напомним, что «Челси» завершил минувший сезон АПЛ на 11-м месте турнирной таблицы и не попал в еврокубки. В первом туре нового сезона Премьер-лиги «синие» примут дома «Ливерпуль».