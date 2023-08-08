Ремсдейл рассказал, что думает о приходе Райи в «Арсенал»

Голкипер лондонского «Арсенала» Аарон Ремсдейл заявил, что готов к конкуренции за место основном составе.

«Канониры» близки к приобретению Давида Райи из «Брентфорда». Испанец должен составить конкуренцию Ремсдейлу в борьбе за статус «первого номера».

«Я готов. Я знаю, что в футболе ничего не даётся просто так, всегда нужно адаптироваться и двигаться вперёд.

Я конкурировал с другими вратарями раньше, и у меня не было мыслей, что мне больше никогда не придётся этого делать. Если это произойдёт, мы будем бороться за место в основе и сделаем друг друга лучше», – приводит Sky Sports слова Ремсдейла.