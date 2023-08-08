Мудрик будет играть за «Челси» под 10-м номером

Украинский атакующий полузащитник «Челси» Михаил Мудрик будет выступать за лондонский клуб под 10-м номером. Об этом сообщает пресс-служба «синих». Ранее «десятка» была занята его бывшим одноклубником Кристианом Пулишичем, который перебрался в «Милан» этим летом, а Мудрик играл под 15-м номером.

Мудрик, напомним, стал игроком «Челси» полгода назад после того, как перебрался в Лондон из донецкого «Шахтёра». Однако в минувшем сезоне 22-летнему игроку так и не удалось отличиться за «синих» голом.

Напомним, ранее 10-й номер в «Челси» принадлежал таким бывшим звёздам клуба как Хуан Мата и Эден Азар.