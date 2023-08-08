«Арсенал» заплатит за вратаря «Брентфорда» 35 млн евро

Лондонский «Арсенал» отдаст «Брентфорду» 35 млн евро за испанского голкипера Давида Райю. Об этом в своих соцсетях сообщил Фабрицио Романо.

По информации источника, новичок вратарской линии «канониров» подпишет с лондонским клубом контракт на пять ближайших сезонов.

Напомним, что Райе 27 лет. В «Брентфорде» он выступает на протяжении четырёх последних лет карьеры – с лета 2019 года.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают голкипера в 30 млн евро.