Голкипер «Арсенала» Тёрнер прошёл медосмотр в «Ноттингем Форест»

Голкипер национальной сборной США и лондонского «Арсенала» Мэтт Тёрнер успешно прошёл медосмотр в новом клубе – «Ноттингем Форест». Об этом в своих соцсетях сообщает Фабрицио Романо.

«Тёрнер прошёл медицинские тесты в качестве новичка «Ноттингем Форест» - сделка заключена, скоро будет официальное объявление», - пишет инсайдер Романо.

Напомним, что Тёрнера, который был вторым голкипером «канониров», с большой вероятностью в «Арсенале» заменит Давид Райя из «Брентфорда».

«Лесники» в минувшем сезоне АПЛ успешно сохранили прописку в лиге, заняв 16-е место в турнирной таблице и набрав 38 баллов.