«Бёрнли» близок к покупке Берге у «Шеффилд Юнайтед»

Норвежский полузащитник «Шеффилд Юнайтед» Сандер Берге очень близок к тому, чтобы сменить один клуб АПЛ – на другой и перейти в «Бёрнли» под командование Венсана Компани. Об этом сообщает в своих соцсетях Фабрицио Романо.

По информации источника, между клубами уже заключено устное соглашение о переходе игрока и вот-вот должно состояться медобследование футболиста.

Напомним, Берге 25 лет, за свой нынешний клуб он выступает уже три года. Основная позиция игрока – опорный полузащитник, Transfermarkt оценивает футболиста в самом расцвете сил в 20 млн евро.

В конце июня сообщалась сумма, за которую «клинки» готовы расстаться с игроком, у которого по контракту остаётся один год в клубе.