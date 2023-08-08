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«Хоффенхайм» арендует Вегхорста

08 Августа 2023 • 17:24 Комментировать
Бёрнли
...
Манчестер Сити
11.08 22:00

Нидерландский форвард Ваут Вегхорст продолжит карьеру в немецкой Бундеслиге, сообщает BIld.

По информации источника, «Хоффенхайм» уже договорился с «Бёрнли» об аренде центрфорварда и сделка по игроку завершена. Экс-форварду «Манчестер Юнайтед» осталось лишь пройти формальные медицинские процедуры перед переходом в новый клуб.

Напомним, что прошлый сезон форвард сборной Нидерландов провёл в «Бешикташе» и в «Манчестер Юнайтед». За турецкий клуб он выступал в первой его половине, а за английский - во второй. Права на игрока принадлежат «Бёрнли», что вернулся в АПЛ из Чемпионшипа в новом сезоне, но на игрока в английском клубе не рассчитывают.

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Евро-Футбол.Ру,
Бёрнли Хоффенхайм Ваут Вегхорст трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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БЁРНЛИ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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