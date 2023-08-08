«Хоффенхайм» арендует Вегхорста

Нидерландский форвард Ваут Вегхорст продолжит карьеру в немецкой Бундеслиге, сообщает BIld.

По информации источника, «Хоффенхайм» уже договорился с «Бёрнли» об аренде центрфорварда и сделка по игроку завершена. Экс-форварду «Манчестер Юнайтед» осталось лишь пройти формальные медицинские процедуры перед переходом в новый клуб.

Напомним, что прошлый сезон форвард сборной Нидерландов провёл в «Бешикташе» и в «Манчестер Юнайтед». За турецкий клуб он выступал в первой его половине, а за английский - во второй. Права на игрока принадлежат «Бёрнли», что вернулся в АПЛ из Чемпионшипа в новом сезоне, но на игрока в английском клубе не рассчитывают.