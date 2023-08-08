Бывший полузащитник «Кристал Пэлас», 32-летний Лука Миливоевич теперь защищает цвета клуба Премьер-лиги ОАЭ – «Шабаб Аль-Ахли». О переходе игрока в статусе свободного агента рапортует пресс-служба его нового клуба.

Напомним, что Миливоевич покинул «Кристал Пэлас» в конце минувшего сезона. За лондонский клуб серб выступал с 2017 года, ранее был игроком «Олимпиакоса» и белградской «Црвены Звезды».

Миливоевич выступает на позиции центрального и опорного полузащитника. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает балканского футболиста в 2 млн евро.