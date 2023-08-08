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«Ньюкасл» купил защитника за 37 миллионов евро официально

08 Августа 2023 • 13:42 Комментировать

Фланговый защитник «Саутгемптона» Валентино Ливраменто перебрался в «Ньюкасл», об этом сообщается на официальном сайте «чёрно-белых».

Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до лета 2028 года. За трансфер 20-летнего футболиста «сороки» заплатили 37,2 миллиона евро.

Ливраменто является воспитанником академии лондонского «Челси». В прошлом сезоне Валентино вылетел с «Саутгемптоном» в Чемпионшип.

По итогам минувшей кампании «Ньюкасл» финишировал на четвертом месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда пробилась в Лигу чемпионов после длительного перерыва.

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