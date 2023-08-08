Фланговый защитник «Саутгемптона» Валентино Ливраменто перебрался в «Ньюкасл», об этом сообщается на официальном сайте «чёрно-белых».

Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до лета 2028 года. За трансфер 20-летнего футболиста «сороки» заплатили 37,2 миллиона евро.

Ливраменто является воспитанником академии лондонского «Челси». В прошлом сезоне Валентино вылетел с «Саутгемптоном» в Чемпионшип.

По итогам минувшей кампании «Ньюкасл» финишировал на четвертом месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда пробилась в Лигу чемпионов после длительного перерыва.