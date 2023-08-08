Игрок «Арсенала» Маркиньос ближайший сезон проведёт в «Нанте»

Нападающий «Арсенала» Маркиньос перейдёт во французский «Нант». Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, стороны уже согласовали годичную аренду 20-летнего бразильца.

Напомним, Маркиньос перешёл в «Арсенал» летом прошлого года из «Сан-Паулу», однако вторую часть минувшего сезона он провёл на правах аренды в «Норвиче». В составе «канониров» вингер успел провести шесть матчей, забить один гол и отдать одну результативную передачу. Сейчас портал Transfermarkt оценивает молодого бразильца в 12 миллионов евро.

По итогам прошлого розыгрыша чемпионата Франции «Нант» занял 16-е место в турнирной таблице, набрав 36 очков в 38 турах.