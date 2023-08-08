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«Манчестер Юнайтед» показал новую форму с дьяволом фото

08 Августа 2023 • 13:00 Комментировать

На официальном сайте «Манчестер Юнайтед» представлен новый комплект игровой формы команды на следующий сезон.

Экипировка выполнена в белом цвете с добавлением красных элементов. Примечательно, что на месте клубной эмблемы изображен дьявол с трезубцем. Техническим партнером манкунианского клуба является немецкая компания Adidas.

Напомним, что в минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги подопечные Эрика тен Хага финишировали на третьем месте.

Новый сезон чемпионата страны стартует 11 августа. В первом туре «Манчестер Юнайтед» встретится с «Вулверхэмптоном».

«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 40 миллионов за звезду «Реала»

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед
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