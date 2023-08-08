На официальном сайте «Манчестер Юнайтед» представлен новый комплект игровой формы команды на следующий сезон.
Экипировка выполнена в белом цвете с добавлением красных элементов. Примечательно, что на месте клубной эмблемы изображен дьявол с трезубцем. Техническим партнером манкунианского клуба является немецкая компания Adidas.
Напомним, что в минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги подопечные Эрика тен Хага финишировали на третьем месте.
Новый сезон чемпионата страны стартует 11 августа. В первом туре «Манчестер Юнайтед» встретится с «Вулверхэмптоном».
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