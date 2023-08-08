Почеттино ожидает в «Челси» ещё минимум 4 новичков до конца трансферного окна

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино в оставшиеся дни трансферного окна рассчитывает увидеть в своей команде ещё минимум 4 новичков. Об этом сообщает инсайдер Мэтт Лоу, работающий на издание The Telegraph.

Отмечается, что Почеттино хочет видеть в команде двух полузащитников. Самые приоритетные варианты – Мойсес Кайседо из «Брайтона» и Тайлер Адамс из «Лидса». На позицию нападающего может прийти Душан Влахович из туринского «Ювентуса». Ещё одним усилением в атаку может стать вингер «Кристал Пэлас» Майкл Олисе.

Ожидается, что все новички обойдутся «Челси» в районе 250 миллионов евро.