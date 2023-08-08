Кейн может остаться в «Тоттенхэме»

Главная звезда лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн может остаться в клубе. По сообщениям журналистов Evening Sandard, 30-летний голеадор подумывает над тем, чтобы продолжить выступать за команду после очередного неудачного этапа переговоров между «шпорами» и мюнхенской «Баварией».

Источник отмечает, что также на решение Кейна может повлиять приход нового главного тренера Анге Постекоглу. Форварду понравилась философия специалиста, он с радостью занимается под его руководством.

Срок действующего трудового соглашения между нападающим и «Тоттенхэмом» истекает летом 2024 года.