Рюдигер рассказал, как ему удалось остановить Холанна в матче с «Манчестер Сити»

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер рассказал, как ему удалось закрыть нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна в первом матче полуфинала минувшего розыгрыша Лиги чемпионов. Тот поединок закончился вничью 1:1, Рюдигер отыграл в нём все 90 минут, не позволив Холанну забить. В ответной встрече «Манчестер Сити» разгромил «Реал» 4:0, а Антонио остался на скамейке запасных.

«Как я остановил Холанна? Перед матчем меня спросили на пресс-конференции, как я собираюсь это сделать. Вокруг было много сомнений, но мне нравилась эта атмосфера. Я сияю больше, когда люди во мне сомневаются», – приводит слова Рюдигера Madrid Xtra.