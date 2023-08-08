«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 40 миллионов за звезду «Реала»

Центральный защитник мадридского «Реала» Давид Алаба является трансферной целью «Манчестер Юнайтед». Как сообщают журналисты Todofichajes, «красные дьяволы» хотят оформить переход 31-летнего австрийца до закрытия текущего трансферного окна.

Манкунианский топ-клуб готов предложить «сливочным» 40 миллионов евро за трансфер футболиста, контракт которого с мадридцами истекает в конце июня 2026 года.

В прошлом сезоне чемпионата Испании Алаба провел 23 поединка за «королевский» клуб. Давид отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Австриец получил три желтые карточки.