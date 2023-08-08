Кайседо пропустил последнюю тренировку «Брайтона», игрок настаивает на переходе в «Челси»

Опорный полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо не принимал участие на последней тренировке своей команды. По информации от журналиста Низара Кинселлы, 21-летний эквадорец намеренно пропустил тренировку, чтобы показать руководству свой протест. Дело в том, что хавбек отчаянно хочет перейти в лондонский «Челси», с которым у него уже согласованы условия контракта.

«Брайтон» просит за Кайседо сумму в районе 120 миллионов евро, что сделает эквадорца одним из самых дорогих футболистов в истории Премьер-лиги. «Челси» пока не готов платить такие деньги, но руководство «пенсионеров» почти всё лето ведёт переговоры с целью снизить ценник.