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Бернарду Силва приближается к новому контракту с «Манчестер Сити»

08 Августа 2023 • 10:02 Комментировать
Бёрнли
...
Манчестер Сити
11.08 22:00

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва приближается к тому, чтобы подписать новый контракт с командой Хосепа Гвардиолы. Как сообщает инсайдер Николо Скира в социальных сетях, 28-летний португалец по новым условиям получит солидную прибавку к зарплате.

Новый контракт Силвы должен быть рассчитан до 2027 года. «Манчестер Сити» хочет сохранить полузащитника, несмотря на интерес со стороны каталонской «Барселоны». Тренер «горожан» Хосеп Гвардиола считает португальца одним из ключевых футболистов своей команды.

Бернарду выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года и с тех пор выиграл с клубом 5 чемпионских титулов АПЛ и Лигу чемпионов.

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Манчестер Сити Бернарду Силва трансферы футбола - лето 2023
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