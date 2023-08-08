Топ-клуб АПЛ договаривается с Неймаром

У нападающего сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймара есть вариант трудоустройства на Туманном Альбионе. По данным таблоида Daily Mail, в подписании 31-летнего игрока заинтересован лондонский «Челси».

Руководство «пенсионеров» уже вступило в переговоры с Неймаром относительно потенциального трансфера. Бразилец связан контрактом с парижанами до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает стоимость южноамериканца в 60 миллионов евро.

Форвард перешел в «ПСЖ» и «Барселоны» в 2017 году. В прошлом сезоне бразилец забил 13 голов и сделал 11 результативных передач в 20 матчах чемпионата Франции.

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