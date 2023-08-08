Лондонский клуб готовит 70 миллионов на двух игроков «Манчестер Юнайтед»

Два футболиста «Манчестер Юнайтед» находятся в сфере интересов лондонского «Вест Хэма». Речь идет о полузащитнике Скотте Мактоминае и защитнике Гарри Магуайре.

Согласно информации журналистов The Athletic, «молотобойцы» готовы заплатить за двух игроков 70 миллионов евро. Напомним, что недавно у Магуйара отняли капитанскую повязку.

В минувшем сезоне Гарри провел 31 поединок за манкунианский коллектив, в которых не отметился голевыми действиями.

Мактминай, в свою очередь, поучаствовал в 39 матчах. Хавбек записал на свой счет три забитых мяча и одну результативную передачу.