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«Ноттингем Форест» после трансфера Тёрнера хочет купить ещё одного вратаря из топ-клуба АПЛ

08 Августа 2023 • 09:19 Комментировать
Арсенал
...
Ноттингем Форест
12.08 14:30

«Ноттингем Форест» продолжает свою работу на трансферном рынке. Команда Стива Купера недавно согласовала с «Арсеналом» переход вратаря Мэтта Тёрнера, но после этого «лесники» нацелились на ещё одного голкипера из топ-клуба АПЛ. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, речь идёт о Дине Хендерсоне из «Манчестер Юнайтед», который выступал за «Ноттингем Форест» в прошлом сезоне на правах аренды.

Сделка между «лесниками» и «красными дьяволами» всё ещё возможна. Если верить источнику, стороны пока не могут договориться о структуре выплат, но вероятность позитивного исхода сохраняется.

Хендерсон пропустил вторую половину прошлого сезона из-за травмы. Тогда «Ноттингем Форест» был вынужден арендовать у «ПСЖ» Кейлора Наваса.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест Дин Хендерсон трансферы футбола - лето 2023
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АРСЕНАЛ НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ
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