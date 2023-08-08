«Ноттингем Форест» после трансфера Тёрнера хочет купить ещё одного вратаря из топ-клуба АПЛ

«Ноттингем Форест» продолжает свою работу на трансферном рынке. Команда Стива Купера недавно согласовала с «Арсеналом» переход вратаря Мэтта Тёрнера, но после этого «лесники» нацелились на ещё одного голкипера из топ-клуба АПЛ. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, речь идёт о Дине Хендерсоне из «Манчестер Юнайтед», который выступал за «Ноттингем Форест» в прошлом сезоне на правах аренды.

Сделка между «лесниками» и «красными дьяволами» всё ещё возможна. Если верить источнику, стороны пока не могут договориться о структуре выплат, но вероятность позитивного исхода сохраняется.

Хендерсон пропустил вторую половину прошлого сезона из-за травмы. Тогда «Ноттингем Форест» был вынужден арендовать у «ПСЖ» Кейлора Наваса.