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«Арсенал» не отпустил Балогуна в «Монако»

08 Августа 2023 • 09:12 Комментировать

«Монако» предпринял неудачную попытку приобрести нападающего лондонского «Арсенала» Фоларина Балогуна.

Как сообщил журналист Дармеш Шет, французский клуб сделал предложение «канонирам» по трансферу игрока, на что получил отказ. «Арсенал» обозначил, что будет рассматривать предложения, которые будут меньше 50 миллионов фунтов.

Кроме «Монако», в трансфере Балогуна заинтересован миланский «Интер.

В прошлом сезоне Фоларин выступал на правах аренды за французский клуб «Реймс». 22-летний нападающий принял участие в 37 матчах Лиги 1, записав на свой счет 21 гол (шесть – с пенальти) и две голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Арсенал Лондон Фоларин Балогун трансферы футбола - лето 2023
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