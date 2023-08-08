«Бавария» может отложить трансфер Кейна

Трансфер нападающего лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейна в мюнхенскую «Баварию» может быть отложен до зимы. Об этом информируют журналисты Sport1.de.

Из-за нежелания «шпор» расставаться со своей главной звездой немецкий гранд собирается отложить переговорный процесс до января. До того момента «Бавария» планирует задействовать на позиции центрального нападающего Матиса Теля.

Ранее мюнхенцы предлагали за трансфер Кейна порядка 100 миллионов евро, однако получили отказ от лондонской стороны.

В прошлом сезоне 30-летний форвард занял второе место в гонке бомбардиров АПЛ. Он отметился 30 голами в 38 поединках.