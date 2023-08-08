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«Манчестер Юнайтед» не устроило предложение «Вест Хэма» по Мактоминаю

08 Августа 2023 • 08:29 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» не отпустил полузащитника Скотта Мактоминая в лондонский «Вест Хэм», об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По сведениям журналиста, «красных дьяволов» не устроило предложение «молотобойцев» в размере 35 миллионов евро. После этого неизвестно, станет ли столичный клуб предпринимать новую попытку заполучить 26-летнего хавбека.

Контракт Мактоминая с манкунианцами рассчитан до середины 2025 года. В прошлом сезоне полузащитник сыграл за «красных дьяволов» 38 поединков во всех турнирах. Скотт записал на свой счет три забитых мяча и одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Вест Хэм Скотт Мактоминай трансферы футбола - лето 2023
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