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«Манчестер Сити» принял решение по Бернарду Силве, которого хочет купить «Барселона»

08 Августа 2023 • 07:40 Комментировать

Боссы «Манчестер Сити» заинтересованы в сохранении в команде португальского полузащитника Бернарду Силвы. Как сообщил посредством соцсетей инсайдер Фабрицио Романо, «горожане» сделали официальное предложение игроку о продлении сотрудничества.

Срок действующего контракта между Бернарду и клубом из Манчестера рассчитан до середины 2025 года. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 80 миллионов евро. Ранее сообщалось, что Силва может продолжить карьеру в каталонской «Барселоне».

В минувшем сезоне португалец принял участие в 54 поединках за английский топ-клуб, записав на свой счет семь голов и шесть результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Бернарду Силва
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