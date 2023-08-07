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Источник: «Челси» потерял Нкунку на несколько месяцев

07 Августа 2023 • 22:55 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
13.08 18:30

Лондонский «Челси» потерял своего звёздного новичка в лице Кристофера Нкунку. И похоже, что на долгий срок, сообщает в своих соцсетях журналист Алекс Голдберг, так как травма колена француза оказалась гораздо тяжелее, чем предполагалось.

Напомним, что Нкунку повредил колено в предсезонной игре «синих» против «Боруссии» из Дортмунда (1:1). Сначала под сомнение ставилось только участие игрока в матче первого тура Английской премьер-лиги против «Ливерпуля», что запланирован на грядущее воскресенье, 13 августа.

Новичок лондонцев перебрался в клуб этим летом из «РБ Лейпцига», подписав шестилетний контракт.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Кристофер Нкунку
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ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
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