«Вулверхэмптон» определился с преемником Лопетеги

Руководство английского «Вулверхэмптона» определилось с новым наставником команды при условии ухода Хулена Лопетеги.

По информации журналиста Алекса Крука, «волки» рассматривают возможность назначения Гэри О'Нила в качестве нового менеджера коллектива, если испанский специалист покинет клуб. Ранее появилась информация, что бывший тренер «Реала» и сборной Испании может уйти из клуба АПЛ из-за малой поддержки на трансферном окне со стороны руководства клуба.

Напомним, что Лопетеги возглавил «Вулверхэмптон» в ноябре прошлого года, завершив первый сезон в Англии на 13-м месте в турнирной таблице. Гари О’Нил был уволен из «Борнмута» этим летом после сохранения прописки в Премьер-лиге.