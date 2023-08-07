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«Вулверхэмптон» определился с преемником Лопетеги

07 Августа 2023 • 22:47 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Вулверхэмптон
14.08 22:00

Руководство английского «Вулверхэмптона» определилось с новым наставником команды при условии ухода Хулена Лопетеги.

По информации журналиста Алекса Крука, «волки» рассматривают возможность назначения Гэри О'Нила в качестве нового менеджера коллектива, если испанский специалист покинет клуб. Ранее появилась информация, что бывший тренер «Реала» и сборной Испании может уйти из клуба АПЛ из-за малой поддержки на трансферном окне со стороны руководства клуба.

Напомним, что Лопетеги возглавил «Вулверхэмптон» в ноябре прошлого года, завершив первый сезон в Англии на 13-м месте в турнирной таблице. Гари О’Нил был уволен из «Борнмута» этим летом после сохранения прописки в Премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Хулен Лопетеги Гари О'Нил
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВУЛВЕРХЭМПТОН
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