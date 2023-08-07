Воспитанник лондонского «Арсенала» Эйнсли Мэйтленд-Найлз в статусе свободного агента стал игроком французского топ-клуба – «Лиона». О переходе футболиста сообщает пресс-служба его новой команды.

25-летний универсал подписал с «Лионом» контракт на четыре ближайших сезона. Его основное амплуа – правый полузащитник, однако за время в «Арсенале» молодой футболист периодически занимал место в центре поля или опускался ниже – на правый фланг обороны.

Мэйтленд-Найлз появился в академии «канониров» ещё в далёком 2003 году. С 2014 года начал взрослый этап карьеры, трижды уходя в аренду – в «Ипсвич Таун», «Вест Бромвич» и «Рому».