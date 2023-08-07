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Мэйтленд-Найлз стал игроком французского топ-клуба официально

07 Августа 2023 • 20:58 Комментировать
Страсбург
...
Лион
13.08 21:45

Воспитанник лондонского «Арсенала» Эйнсли Мэйтленд-Найлз в статусе свободного агента стал игроком французского топ-клуба – «Лиона». О переходе футболиста сообщает пресс-служба его новой команды.

25-летний универсал подписал с «Лионом» контракт на четыре ближайших сезона. Его основное амплуа – правый полузащитник, однако за время в «Арсенале» молодой футболист периодически занимал место в центре поля или опускался ниже – на правый фланг обороны.

Мэйтленд-Найлз появился в академии «канониров» ещё в далёком 2003 году. С 2014 года начал взрослый этап карьеры, трижды уходя в аренду – в «Ипсвич Таун», «Вест Бромвич» и «Рому». 
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Лион Арсенал Лондон Эйнсли Мэйтленд-Найлс трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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