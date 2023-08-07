Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и «Ливерпуля», воспитанник «Саутгемптона» Алекс Окслейд-Чемберлен близок к тому, чтобы стать игроком одного из топ-клубов Турции – стамбульского «Бешикташа». По информации Sky Sports, футболист в ближайшее время проведёт с потенциальным новым клубом переговоры.

Напомним, что этим летом у 29-летнего англичанина завершился контракт с «Ливерпулем». Теперь он находится в статусе свободного агента после шести лет в мерсисайдском клубе.

«Бешикташ» завершил минувший сезон в турецкой Суперлиге на третьем месте, отстав от первого на 10 очков.