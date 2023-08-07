24-летний итальянский форвард Джанлука Скамакка официально стал игроком «Аталанты». О переходе футболиста сообщает пресс-служба бергамасков.

По информации авторитетного портала Transfermarkt, итальянскому клубу пришлось заплатить «Вест Хэму» за молодого форварда 25 млн евро. Контракт между нападающим и его новым клубом подписан на четыре ближайших сезона.

Напомним, что Скамакка провалил минувший сезон в составе «молотобойцев». «Вест Хэм» заплатил за игрока «Сассуоло» прошлым летом 36 млн евро, однако форвард в рядах английского клуба отличился лишь восемью голами, только три из них он оформил в рамках Английской премьер-лиги.