Бывший игрок обороны «Порту» и «Манчестер Сити» Эльяким Мангала вернулся в Португалию, где продолжит карьеру в составе «Эшторила». О переходе 32-летнего защитника свободным агентом сообщает пресс-служба его нового клуба.

Напомним, что Мангала известен футбольному сообществу как защитник «горожан» Манчестера, клубу АПЛ он принадлежал с 2014 по 2019 годы. Дважды за это время уходил в аренду – в «Валенсию» и «Эвертон». С 2019 по 2021 годы был полноценным игроком валенсийцев. Весну 2022 года провёл в «Сент-Этьене», а весь прошлый сезон оставался без клуба.

Контракт с «Эшторилом» новичок подписал на ближайший сезон. Transfermarkt оценивает опытного защитника всего в 700 тыс. евро.