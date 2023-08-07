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Экс-защитник «Манчестер Сити» Мангала вернулся в Португалию официально

07 Августа 2023 • 17:45 Комментировать
Арока
...
Эшторил
13.08 22:30

Бывший игрок обороны «Порту» и «Манчестер Сити» Эльяким Мангала вернулся в Португалию, где продолжит карьеру в составе «Эшторила». О переходе 32-летнего защитника свободным агентом сообщает пресс-служба его нового клуба.

Напомним, что Мангала известен футбольному сообществу как защитник «горожан» Манчестера, клубу АПЛ он принадлежал с 2014 по 2019 годы. Дважды за это время уходил в аренду – в «Валенсию» и «Эвертон». С 2019 по 2021 годы был полноценным игроком валенсийцев. Весну 2022 года провёл в «Сент-Этьене», а весь прошлый сезон оставался без клуба.

Контракт с «Эшторилом» новичок подписал на ближайший сезон. Transfermarkt оценивает опытного защитника всего в 700 тыс. евро. 
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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эшторил Эльяким Мангала трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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